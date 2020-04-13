Önce okullar açılsın

EKONOMİ, hukuk, eğitim, sosyoloji, etik ve psikoloji dallarından 26 bilim insanı, hazırladığı 12 sayfalık raporu bugün hükümete teslim etti. Adım adım normal hayata dönülmesi için önerilerin 6 maddede toplandığı raporda, “Okullar adım adım ve yaşa göre mümkün olduğunca çabuk tekrar açılmalı” denildi. Raporda, sosyal yaşamda adım adım normalleşmeye dönmek için kamu taşıma araçlarında maske mecburiyeti önerisinde bulunuldu. Ama en başta vaka ve iyileşen sayısının tespiti için tam bir veri bankası oluşturulması istendi.