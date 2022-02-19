Önce ödeyin sonra iadesini talepl edin

Haberin Devamı

Haberin Devamı

BİLİNDİĞİ gibi AAD, 09.09.2021 tarihinde ‘C 33/20’, ‘C 155/20’ ve ‘C 187/20’ dosya numaralı davalar için aldığı kararda, kredisini vadesinden önce ödeyen tüketicilerden, faiz kaybına uğradıkları gerekçesiyle bankalar tarafından tahsil edilen ön ödeme cezası yasalara aykırı olduğu ve tüketicilere geri ödenmesi gerektiğine hükmetmişti.AAD yargıçları, gerekçeli kararda, Commerzbank, Sparkasse, Volksbank, Sparda-Bank, Deutsche Bank, DSL Bank veya ING Diba gibi büyük Alman banka ve finans kuruluşlarının müşterilerine sundukları kredi sözleşmelerinde, ön ödeme cezasıyla ilgili maddenin yeterli derecede açık ve net olmadığı gerekçesiyle, söz konusu para cezasının müşterilerden tahsil edilmesinin hukuk dışı olduğunu açıkladılar. Kararda, finans kuruluşlarının, kredi sözleşmelerinde ön ödeme cezasının hangi yöntemle hesaplandığına ilişkin detaylı ve açıklayıcı bilgilere yer vermeleri gerektiği belirtildi. Bu konuda sözleşmede aydınlatıcı bilgilerin yer almaması nedeniyle, tüketicinin kendisinden talep edilecek ön ödeme cezasını önceden kestiremeyeceğine işaret edilen kararda, bunun sorumlusu olarak gösterilen finans kuruluşunun bu konudaki bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu nedenle de banka müşterilerine herhangi bir parasal yaptırımın uygulanamayacağı kaydedildi.Kamu yararına faaliyet gösteren ‘IG Widerruf’ (Interessens Gemeinschaft Widerruf) adında, itiraz konularında danışmanlık hizmeti sunan Alman derneğin kurucuları arasında yer alan Roland Klaus isimli ekonomi uzmanı gazeteci, HÜRDANIŞ köşesine yaptığı özel açıklamada, kredi çeken banka müşterilerine, ön ödeme cezasının iadesi konusunda şu tavsiyelerde bulundu: “Yapılan kredi sözleşmesi, ilk etapta, sözleşme hukuku konusunda alanında uzman olan bir avukat tarafından maddi hata var mı diye incelettirilmeli. Bu hizmeti biz IG Widerruf olarak arzu eden herkese şu linkten ücretsiz sunuyoruz: https://www.widerruf.info/kostenlose-pruefung-kreditvertrag/.”Yapılan incelemeden çıkacak neticeye bağlı olarak diğer adımların atılması gerektiğine işaret eden Klaus, “Eğer krediyle satın aldığınız konutun satış işlemi devam ediyorsa, satış sürecinin bloke edilmemesi için, kredi veren finans kuruluşunun talep ettiği ön ödeme cezası il etapta bankaya ödenmelidir. Ödenen cezanın iadesi, üç yıl içinde ilgili bankadan talep edilebilir. Buna gerekçe olarak da Avrupa Adalet Divanı ’nın 09.09.2021 tarihli ve ‘C 33/20’, ‘C 155/20’ ve ‘C 187/20’ dosya numaralı davalara ilişkin verdiği karar gösterilebilir” diye önerilerde bulundu. - BİTTİ -

ÖN ÖDEME CEZASI NASIL HESAPLANIYOR?

BANKADAN çektiği krediyi vadesi dolmadan geri ödeyerek bankayı faiz kaybına uğratan ve bu nedenle kendisinden tahsil edilmek istenen kredi müşterisi, ön ödeme cezasını nasıl hesaplayacak? Ön ödeme cezasını hesaplamak artık kolay. Bunun için şu linki tıklamanız yeterli: https://vorfaelligkeit.fmh.de/fmh/default.aspx. Açılan bu sayfada, sizden istenilen bilgileri boş hanelere yazmak suretiyle, krediyi önceden ödemenin size getireceği maliyeti hesaplayabilirsiniz.

Haberin Devamı

CEZA, FAİZ FARKIYLA DOĞRU ORANTILI

Cezanın yüksekliği konusunda genel kural olarak şu tespit yapılabilir: Krediyi çektiğiniz dönemdeki faiz oranıyla krediyi geri ödediğiniz tarihteki faiz oranı arasındaki fark ne kadar yüksekse, geri ödemeniz geren ön ödeme cezasının miktarı da o oranda yüksek olacaktır. Son yıllarda faiz oranları ciddi oranda düştüğü için, krediyi önceden geri ödemekten kaynaklanan ön ödeme cezasının miktarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, satın alındıktan sonra 10 yıllık bekleme süresinden önce konutunu satanlar ayrıca, spekülatif kazanç vergisi ödemek zorunda olacakları unutulmamalıdır. Bu konuyu yıllık vergi beyannamenizi yapan mali müşavirinize danışmanızı öneriyoruz.

Haberin Devamı

SÖZLEŞME HATASI

Roland Klaus, Almanya’da Haziran 2010 ile Mart 2016 tarihleri arasında imzalanan kredi sözleşmelerinin birçoğunun hatalı olduğunu belirterek, “Söz konusu dönemde imzalanmış olan kredi sözleşmeleri, tüketicinin itiraz hakkıyla ilgili hatalı bilgiler içerdiğinden, müşteriler yıllar sonra da olsa, sözleşmeye karşı itiraz edebilir, istediği zaman kredi sözleşmesini feshedip, ön ödeme cezasından kurtulabilirler. Bunun için kredi müşterileri ilk etapta, bir avukata danışıp kredi sözleşmelerini incelettirmeliler. Bu incelemeyi IG Widerruf üzerinden de yapabilirsiniz” diye hatırlatmada bulundu.

İADE NE KADAR SÜRÜYOR?

“Kendisinden ön ödeme cezası tahsil edilmiş olan banka müşterilerinin, yatırdıkları cezanın iadesi için ne kadar süre beklemeleri gerekiyor ve bunun hukuki maliyeti nedir” diye sorduğumuz ekonomi uzmanı gazeteci Roland Klaus, şu yanıtı verdi: “Ön ödeme cezasının iade süresi, karşı tarafın, yani bankanın tutumuna ve konuya yaklaşımına bağlı. Mahkemeye gitmeden bankayla anlaşmaya vardığımız davalarda, iade işlemi bir kaç hafta içinde sonuçlandırılabilmişti. Mahkemeye intikal eden davalarda ise, cezanın iade işlemi aylarca sürmüştü. Ön ödeme cezasının iadesi için başlatılacak hukuki mücadelenin maliyeti, cezanın tutarına ve davanın mahkeme nezdinde mi yoksa karşı tarafla anlaşmalı olarak sonuçlanmasına bağlı olarak değişebilir.”

Haberin Devamı

ÖRNEK HESAP

Gerek mahkeme gerekse uzlaşma yoluyla sonuçlanan ceza iade davaları için yapılan masrafları hesaplamak için https://www.rvg-rechner.de/ isimli internet sayfasını tıklayabilirsiniz. Bu sayfada yer alan bilgilere göre, örneğin dava değeri 10 bin Euro olan bir ön ödeme cezası için açılan davanın, uzlaşma yoluyla sonuçlanmasının bedeli 973 euro tutuyor. Aynı dava mahkemeye intikal etmiş olsaydı, bunun maliyeti çok daha yüksek olacağından emin olabilirsiniz. Tavsiyemiz, Almancası ‘Rechtsschutzversicherung’ olan hukuk sigortanızın olması. Çünkü bu sigorta, bu tür davaların masraflarını karşılamaktadır. Bunun tek püf noktası şu: Davaya konu olan krediyle finanse edilen emlakın yeni inşa edilmiş bir konut veya kiraya verilen bir konut olmaması gerekiyor.

Bu vesileyle tüm okurlarımıza sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.