Gelecek yıl ben yokum

BAŞBAKAN Angela Merkel hükümeti korona krizinden çıkmak için 130 milyar Euro’luk bir ekonomi teşvik paketi hazırladı. Başbakan Merkel iki kamu televizyonu ZDF ve ARD kanallarına çıkarak teşvik paketiyle ilgili soruları yanıtladı. Ekonomi teşvik paketi ekonomide, kamuoyunda ve hemen her kesimden övgü alan Başbakan Merkel, bu başarılı politikası sonucu gelecek yılki genel seçimlerde beşinci kez yeniden başbakan adayı olacak mısınız sorularına kararlı cevap verdi: “Hayır düşünmüyorum. Bunu defalarca söyledim. Gerçekten yok. Bu kesin.”

TARİHİMİZİN EN AĞIR KRİZİ

Başbakan Merkel, şimdiye kadar hep tasarruf ve sıfır borç politikasında ısrar eden bir başbakan olarak şimdi kesenin ağzını niçin 130 milyar Euro gibi yüksek bir rakamla tamamen açtığı sorusuna şu cevabı verdi: “Salgın demokratik bir dayatma. Toplumumuzun doğrudan temelini hedef alıyor. Biz Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinin en ağır krizinden geçiyoruz. Bunu bir kere gözümüzün önüne getirmemiz lazım. 7 milyon insan kısa çalışmada. 7 milyon insanın işsiz kaldığını düşünün. Bizim bu durumdan çıkmamız için her şeyi yapmamız lazım.”

HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

Başbakan Merkel iç pazarı canlandırmada vatandaşa olumlu yansıması düşünülen katma değer vergisi indirimini niçin sadece 6 ayla sınırladıkları sorusuna ise şöyle dedi: “Biz güven vermek istiyoruz. Ekonomiyi canlandırma paketinin amacı bu. Vatandaş nasıl bir tavır gösterecek, bakacağız. Bizim hiçbirimiz pandeminin bize daha ne kadar eşlik edeceğini bilmiyoruz. Klasik bir ekonomi paketi hazırlamakla doğru yaptığımıza inanıyorum.”

Katma Değer Vergisi’nin düşürülmesiyle hükümet iç pazarı canlandırmak istiyor. Ancak iş yerleri, mağazalar bu indirimi alıcıya yansıtacak mı? Fiyatlar ucuzlayacak mı? Merkel “Buna güveniyor musunuz” sorusuna “Ben tüm vatandaşların üzerine düşen görevi yerine getirmesini bekliyorum. İşverenler, vatandaşlar, devlet, herkes katkıda bulunmak zorunda” dedi.

İKİNCİ DALGA GELİR Mİ

Bu kadar borcun ardından eğer pandemide ikinci bir dalga gelirse ne olacak? Merkel bu soruya, bu sertlikte bir ikinci dalga beklemediğini belirtti ve önemli uyarılarda bulundu: “Bazılarının, sosyla mesafeye gerek yok demeleri benim huzurumu kaçırıyor. Kurallara uymak gerekiyor. Virüs kaybolup gitmiş değil, biz görmüyoruz diye.” Merkel maskenin de kesinlikle gerekli olduğunu vurguladı. Almanya’nın korona krizini iyi yönettiğini söyleyen Merkel, bazı ülkelerde olduğu gibi gençlerin özgürce gezdiği, yaşlıların ise evlerine hapsedildiği veya birkaç saatliğine dışarı çıkabildiği bir toplum istemediğini kaydetti.

BORÇ PARA BUNLAR

Ekonomik teşvik paketinin borç para olduğunu da belirten Merkel çok açık konuştu ve şöyle dedi: “Biz çekmeceye kilitlediğimiz kasayı açıp almıyoruz bu paraları. Bunlar borç para. Burada önemli olan, niçin borç aldığımız sorusu. Biz iyi bir gelecek kurmak için borç alıyoruz. Özel durumlar özel tedbirler gerektiriyor. Bunlar borç paralar ve gelecek nesiller ödeyecek.”

IRKÇILIK BİZDE DE VAR

ABD’de polis tarafından öldürülen siyahi Georg Floyd cinayeti ve gelişen olaylar hakkında ne düşündüğü sorulan Başbakan Merkel, “Irkçılık korkunç bir şey. Ama maalesef bizde de var. Önce kendi evimizin önünü süpürelim” cevabını verdi.