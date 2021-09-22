Önce kavga etti, sonra şoförleri rehin aldı

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AKŞAM geç saatlerde Hilpolstein kenti yakınlarındaki A9 otoyolunda hareket halindeki otobüste bazı yolcuların kendi aralarında tartıştığı, olayda iki kişinin hafif yaralandığı, 30 yaşındaki bir Sırp vatandaşının tüm yolcuları tehdit ettiği belirtildi. Yolun ortasında duran otobüsten bütün yolcular indikten sonra 3 şoförün rehin olarak otobüste kaldığı kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel tim gönderildi. A9 otoyolu trafiğe kapatıldı. Şoförleri rehin alan zanlı polise silahlı olduğunu söylerken, dil sorunu nedeniyle zanlıyla iletişim kurmakta zorluk çekildi. Akşam saat 22.00 sıralarında otobüsün içine baskın yapan polis, zanlıyı yakaladı. Polise karşı koymadan zanlının silahı olmadığı ortaya çıktı. Olayın sebebi de henüz netlik kazanmadı. Polis, 30 yasındaki Sırp vatandaşını gözaltına alırken otobüs ise yoluna devam etti.