Önce kahvaltı sonra Türk kahvesi

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Türk yemek kültürünü kamuoyuna tanıtmak ve Türk kahvaltısını bir marka haline getirmek amacıyla 2021 yılından bu yana kutlanan ‘Dünya Kahvaltı Günü’ kapsamında, 5 Haziran’da Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’in rezidansında 50 kişilik bir resepsiyon düzenlendi. Schwalbach Belediye Başkanı Alexander Immisch, Hessen Eyaleti Avrupa İşleri Bakanlığı yetkilileri ve Frankfurt Fuar Merkezi Protokol Müdürü Katrin Ordnung’un yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, Güney Kore, İsviçre, Arjantin, Kuveyt, İspanya ve Almanya Başkonsolosları da davette hazır bulunurken, Arjantin, Kuveyt, İspanya, Fas, Cezayir, Suudi Arabistan, Özbekistan, Hindistan, İran, Irak, Endonezya, Türkmenistan, Filipinler, Yemen, İrlanda, Kolombiya ve Ukrayna temsilcileri de (çoğu eşleriyle birlikte) kahvaltı davetini kabul etti.

Başkonsolos Erdem Tunçer, geçtiğimiz günlerde kutlanan Türk Mutfağı Haftası’na atıfta bulunarak yaptığı konuşmada, Türk mutfağının sürdürülebilir, sağlıklı ve atıksız yönlerine vurgu yaptı, ‘Dünya Kahvaltı Günü’ girişimine dikkati çekti. Konuklar, Hessen Intermarkt, Öz Kayseri Pastırma ve Pınar Gıda gibi Türk gıda firmalarının ürünleriyle doyurucu bir kahvaltı eşliğinde tanıştı. Etkinlikte, Frankfurtlu sanat tarihçisi ve ‘Töchter Anatoliens’ adlı Almanca yemek kitabının yazarı Deniz Lamby, Türk mutfağı ve özellikle kahvaltının Türk kültüründeki önemi ile Türk kahvesinin tarihi ve sosyo-kültürel geçmişi üzerine İngilizce bir sunum yaptı. Kahvaltının sonunda konuklara Türk kahvesi ikram edildi. Frankfurt’ta yaşayan ressam Selda Akça, konuklara Ebru sanatını tanıttı ve onları bu sıra dışı sanat dalını denemeye teşvik etti.