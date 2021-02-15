TABİİ ilk aklıma gelen “Kretschmann acaba politikayı mı bırakıyor?” oldu.

Sonradan basın merkezindeki Alman ve yabancı medya mensuplarının aklından da aynı sorunun geçtiğini öğrendim.

Oysaki Kretschmann, daha Baden Württemberg Eyalet Parlamentosu seçimlerinin 14 Mart 2021’de yapılacağı belli olmadan 1.5 yıl önce yeniden aday olacağını ilan etmişti.

Hem de eşi Gerlinde’nin aday olması için kendisini cesaretlendirdiğini bile söylemişti.

Ama çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.

Kretschmann yazılı olarak, “Eşim Gerlinde meme kanserine yakalandı. Durumu şu anda fena değil, ama onu zor zamanlar bekliyor. O yüzden ben eşimin yanında olmak istiyorum. Eyaletimizin de geçmekte olduğu bu zor dönemde başbakan olarak tüm gücümle görevimi sürdürmeye devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

Hükümet çalışmalarıyla doğrudan ilişkisi olmayan etkinliklere ise katılmayacağını ve buna seçim kampanyası etkinliklerinin de dahil olduğunu açıkladı.

Etkinliklerde geçireceği zamanını eşine ayıracağını ve onun yanında olacağını da.

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Winfried Kretschmann, aktif politikaya atılmadan önce öğretmenlik yaptı.

Lisede biyoloji, kimya ve ahlak dersleri verdi.

1980 yılında Yeşiller Partisi’nin Baden Württemberg teşkilatının kurucuları arasında yer aldı.

Aynı yıl eyalet parlamentosu milletvekili seçildi.

2011 yılında da da Baden Württemberg Eyalet Başbakanı oldu.

Almanya genelinde ilk ve tek Yeşiller’li eyalet başbakanı.

Eşi Gerlinde Kretschmann da ilkokul öğretmeniydi.

2011 yılında emekli oldu.

1975 yılında evlenen Gerlinde-Winfried Kretschmann çifti yetişkin 3 evlat sahibi.

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İşte 72 yaşındaki Winfried Kretschmann, kendisinden bir baş büyük hasta eşine daha fazla zaman ayırabilmek, onun yanında olmak için politikada vites küçülttü.

Böylece ‘önce insan sonra politikacı’ olduğunu gösterdi.

2010 yılı eylül ayıydı. Frank-Walter Steinmeier

Şu andaki Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, o dönemde Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı’ydı.

Bir sabah acil bir basın toplantısı düzenledi.

Emeklilik yaşının 67’ye yükseltilmesi konuşulacaktı ama Steinmeier sözlerine, “Eşim çok hasta. Ona ancak bir organ nakli yardım edebilir” dedi.

Yıllardır Berlin’de yargıç olarak çalışan eşi Elke Büdenbender böbrek hastasıydı.

Aylarca, hatta bazen yıllarca süren organ bağışını beklemek için zamanları yoktu.

Kan grubu tutan Steinmeier kararını vermişti.

Basın toplantısında, “Donör (verici) ben olacağım. Bugün öğleyin de hastahaneye gidip orada kalacağım. Muhtemelen gelecek hafta da organ nakli yapılacak” dedi.

Gelecek hafta bile beklenmeden hemen ertesi gün, 2005-2009 yıllarında Federal Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Frank-Walter Steinmeier’in böbreklerinden biri alınıp eşine nakledildi.

Hem de başarılı bir biçimde.

Bir kız evlat sahibi Steinmeier-Büdenbender çifti kısa bir süre sonra taburcu olup işbaşı yaptı.

Frank-Walter Steinmeier 2017 yılında cumhurbaşkanı seçilince, yargıç eşi görevine ‘geçici izinle’ ara verdi.

Steinmeier-Büdenbender çifti sıkıntılı ve sancılı dönemi geride bırakıp mutluluklarını paylaşmayı sürdürüyor.

O zaman da ‘önce insan sonra politikacı’ başlıklı bir yazı yazmıştım.

Gerçekten de bu tam bir dayanışma göstergesiydi...

Bu tam bir sevgi göstergesiydi...

Bu tam bir ‘örnek insanlık’ göstergesiydi...

İşte Winfried Kretschmann’ın hasta eşinin yanında olmak, ona daha çok zaman ayırmak istemesi de öyle.