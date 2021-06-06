Önce bıçakladı, sonra polisi aradı

BAŞKENT Londra’daki korkunç olay şöyle oldu; Cuma günü saat 10.30 sıralarında polisi ve ambulansı arayan bir kadın, erkek arkadaşını bıçakladığını söyledi. İhbar üzerine 72 Stamford Hill adresindeki eve hem polis hem de ambulans gönderildi. Bıçakla yaralanmış halde bulunan Düzce doğumlu Özcan, ilk yardım ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bölgede erkek kuaförlüğü yapan ve yardımseverliğiyle tanınan Turgay Özcan’ın yakınları ölüm haberiyle yıkılırken, 31 yaşındaki katil zanlısı olay yerinde tutuklandı. Özcan ve katil zanlısının birbirlerini tanıdıkları ve olayla ilgili başka herhangi bir kişinin aranmadığı bildirildi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nın bir sözcüsü, “31 yaşındaki kadın şüpheli, erkek kurbanın ölümcül bıçak yaralanmalarıyla bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alındı” dedi.