Önce ağaca, trafik lambasına çarptı, sonra kanala uçtu

POLİSTEN edinilen bilgiye göre çarşamba gecesi otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce ağaca sonra trafik tabelasına çarptı, ardından da yol kenarındaki kanala uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Can kurtaran ekipleri önce kanalın içindeki otomobilden sürücünün cansız bedenini, ardından da otomobili çıkardı. Polis kazanın neden meydana geldiğini tespit edebilmek için soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden sürücünün ölüm nedeni ise otopsi sonrasında belli olacak.