Onaysız aşı yapan doktor, AfD’li çıktı

Haberin Devamı

KENDİSİNE ait Lübeck Havaalanı’nda aşı yaparken baskına uğrayan milyarder doktorun, aynı zamanda Başbakan Angela Merkel’e karşı 2015 yılındaki sığınmacılar krizinde “Merkel’i indirin” diye kampanya yürüttüğü belirlendi. Bir dönem Lübeck Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan Stöcker’in, çok sayıda patent sahibi olduğu, 1987 yılında kurduğu laboratuvarı milyar euro karşılığında sattığı kaydedildi. Daha önce de kendi ifadesine göre Saksonya’daki Görlitz kentine bin kadar kişiye deney amaçlı koronavirüs aşısı yaptığı söylenen Stöcker’in, 2019’da AfD’ye 20 bin euro bağışta bulunduğu bildirildi. Hakkında ilaç yasalarına aykırı davranmaktan soruşturma açılan Stöcker’in ‘bireysel terapi’ hizmeti verdiğini belirterek kendini savunduğu kaydedildi.