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Avrupa
DHA / Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Onayın gecikmesi 15 bin cana mal olur

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Onayın gecikmesi 15 bin cana mal olur
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilileri, yarın yapacakları toplantı sonucunda Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşıya izin verilmesi durumunda pazar günü aşı uygulamalarının Avrupa Birliği ülkelerinde başlayacağını söyledi.

ANCAK EMA’nın İnsan Ürünleri Tıbbi Ürünleri Komitesi üyeleri, aşının kalitesi, güvenliği ve etkinliğinin yeterince sağlam ve eksiksiz olduğu konusunda tatmin olmazlarsa, kararı erteleyeceğini söyledi. Wuppertal Üniversitesi’nden Profesör Paul Welfens, aşının uygulanmasını engellemenin yaklaşık 15 bin hayata mal olacağını açıkladı. İngiliz Milletvekili Michael Heaver ise, “Almanlar, henüz AB onayı olmadığı için iki Alman bilim insanı tarafından geliştirilen bir aşıyı bekliyor ifadelerini” kullandı.

 

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