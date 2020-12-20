Onayın gecikmesi 15 bin cana mal olur

ANCAK EMA’nın İnsan Ürünleri Tıbbi Ürünleri Komitesi üyeleri, aşının kalitesi, güvenliği ve etkinliğinin yeterince sağlam ve eksiksiz olduğu konusunda tatmin olmazlarsa, kararı erteleyeceğini söyledi. Wuppertal Üniversitesi’nden Profesör Paul Welfens, aşının uygulanmasını engellemenin yaklaşık 15 bin hayata mal olacağını açıkladı. İngiliz Milletvekili Michael Heaver ise, “Almanlar, henüz AB onayı olmadığı için iki Alman bilim insanı tarafından geliştirilen bir aşıyı bekliyor ifadelerini” kullandı.