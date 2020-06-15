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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.06.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

‘Ön yargıların en güzel çözümü konuşmak’

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‘Ön yargıların en güzel çözümü konuşmak’
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‘Was guckst du?!’ (Ne bakıyorsun) adlı gösterisiyle Almanya’da ünlenen 47 yaşındaki komedyen Kaya Yanar, ırkçılığa karşı mücadele çağrısı yaptı ve bunun toplumun değerlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

dpa’ya konuşan Yanar, şunları söyledi: “Irkçılıkla mücadele etmek toplumumuzun değer yargılarıyla yakından ilgili. Irkçılıkla mücadele toplumun değer yargılarını savunmaktır. İnsan onurunun korunduğu ortamlarda ırkçılık türemez. Irkçılıkla mücadelenin en önemli unsuru, insanların birbirlerini dinlemesinden geçer. Her birimizin kızgınlıkları ve ön yargıları var. Bunlardan haberdar olur ve üzerine konuşursak birbirimizi daha iyi anlarız. Bu kızgınlıkları ve ön yargıları daha iyi gideririz. Siyasi alanda ırkçılıkla mücadele için ‘ırkçılık danışmanı’ atanması önemli.”

 

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