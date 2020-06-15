‘Ön yargıların en güzel çözümü konuşmak’

dpa’ya konuşan Yanar, şunları söyledi: “Irkçılıkla mücadele etmek toplumumuzun değer yargılarıyla yakından ilgili. Irkçılıkla mücadele toplumun değer yargılarını savunmaktır. İnsan onurunun korunduğu ortamlarda ırkçılık türemez. Irkçılıkla mücadelenin en önemli unsuru, insanların birbirlerini dinlemesinden geçer. Her birimizin kızgınlıkları ve ön yargıları var. Bunlardan haberdar olur ve üzerine konuşursak birbirimizi daha iyi anlarız. Bu kızgınlıkları ve ön yargıları daha iyi gideririz. Siyasi alanda ırkçılıkla mücadele için ‘ırkçılık danışmanı’ atanması önemli.”