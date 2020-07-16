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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 16.07.2020 - 12:31,Son Güncelleme:

Ön yargılar kırıldı, evden çalışmaya devam!

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Ön yargılar kırıldı, evden çalışmaya devam!
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Korona salgınıyla birlikte başlayan evde çalışma dönemini büyük şirketler sürdürme yönünde kararlar aldı. Almanya’nın önemli şirketlerinden Siemens de bugün yaptığı açıklamayla dünya genelinde 140 bin personelinin salgının sona ermesi durumunda da evden çalışmayı sürdüreceğini duyurdu.

SIEMENS yönetim kurulunun aldığı karara göre çalışanlar değişmeli olarak her hafta iki veya üç gün evden çalışacaklar. Evden çalışmanın verimli olması için gerekli ortamın da hazırlanacağı belirtildi. Siemens yöneticisi Jochen Wallibch “Mobil çalışmanın ne kadar etkili ve verimli olduğunu tecrübe ettik. Bu yöndeki bazı ön yargılar kırıldı. Yeni bir yönetim biçimi göstermek istiyoruz. İnsanların verimli olması için büroda olmaları gerekmiyor” dedi. Şirket yönetimi çalışanlarla yeni uygulamayı uzlaşarak hayata geçirmeyi planlıyor. Siemens’in evden çalışmalarını istedikleri personelin 45 bini Almanya’da görevli. Diğer 95 bini ise dünyanın başka ülkelerinde çalışıyor.

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