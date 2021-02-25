On binlerce litre birayı yüreğimiz yana yana döktük

KONUYLA ilgili Bavyera televizyonuna konuşan Münih yakınlarındaki ünlü Ayinger bira fabrikasının yöneticisi Franz Inselkammer, “Bira uzun süre dayanıklı olan bir içecek değil, raf ömrü sınırlı. Dört aydır kapalı olan gastronomi işletmeleri bizi zora soktu. On binlerce litre birayı bozulma aşamasına geldiği için yüreğimiz yana yana atık su kanallarına dökmek zorunda kaldık. Zararımız çok büyük” diyerek dert yandı.

‘HAZIRLIKLAR BOŞA GİTTİ’

“Bira verdiğimiz işletmelerin tümü geçen yıl uzun süre kapalı kaldı, Münih’teki büyük Oktoberfest bira festivali ile birlikte tüm eğlenceler iptal edilince hazırlıklarımız boşa gitti. Pandemi kısıtlamalarının bu kadar uzun süreceğini tahmin edemediğimizden üretime ara vermedik. İşin kötüsü perakende satışlarda da büyük düşüş yaşanıyor. Devletten yardım alamıyoruz, sonumuz ne olacak bilemiyoruz” ifadelerine yer veren İnselkammer, “Başta küçükler olmak üzere birçok bira üreticisi iflas etmek üzere” dedi.

BEDAVA BİRA

Bavyera’nın butik bira üreticilerinden İrsee Klosterbrauerei ise çareyi halka bedava bira dağıtmakta buldu. Bozulmaya yüz tutan biraları dökmeye kıyamayan bira üreticisi anlık bir aksiyon başlatarak 2 bin 500 litre birayı bedava dağıttı. Bedava bira haberini duyan insanlar fabrikanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.