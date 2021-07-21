On binlerce doz aşı çöpe mi gidecek?

AŞILAMA başladıktan sonra kan pıhtılaşmasına neden olduğu yönünde haberlerin çıkmasından sonra vatandaşların ilgi göstermediği AstraZeneca asıları, raflarda birikmeye başladı. Birçok yoksul ülke aşıya ulaşamazken, Berlin’de yaklaşık 100 bin doz AstraZeneca aşısının son kullanma tarihi 2-3 hafta içinde bitecek. Almanya Sağlık Sigortaları Birliği Sözcüsü Dörte Arnold, Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) tavsiye kararında yaptığı değişiklikten sonra AstraZeneca’ların raflarda kaldığını kaydetti. Berlin Sağlık Senatörlüğü’nün aşıların ihtiyaç duyulan ülkelere verilmesi için Federal Sağlık Bakanlığı’na başvurduğu ve yanıt beklediği belirtildi. Öte yandan Berlin’de cuma gününden itibaren aşı merkezlerinde randevu alma zorunluluğu kaldırılıyor. Bundan böyle isteyen aşı merkezine giderek aşı yaptırabilecek.