Omuz omuza futbolcu avına

İngiltere Türk Toplumu Federasyonu önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret ederek İngiltere'de yaşayan gençlerin kazanımı konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetici Hamit Altıntop ile İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen, İrfan Davulcular, Fikret Gönlübol, Nural Ezel, Hayrı Kartal bir araya gelerek yurt dışında yaşayan gençlerle ilgili yaptırımlar ve projeler konusunda önemli hazırlıklar yaptıklarını belirttiler. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Hamit Altıntop, Londra'da Gençler futbol turnuvasına katılarak yeteneklerin kazanımları konusunda çalışmalar yapacaklarını belirttiler.

Londra Türk Toplumu Federasyon Başkanı Türkiye'nin menfaatleri doüğrultusunda yapılacak her görev için hazır olduklarını belirterek gençlerin ülke futboluna kazanılması konusunda çalışacaklarını açıkladı. Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını belirten Başkan Osman Ercen, İngiltere ve çevresindeki tüm yetenekli sporculara sahip çıkacak önemli projeler ürettiklerini ve yakın zamanda gerçekleştirmek için çalışacaklarını söyledi.