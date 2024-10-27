Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Fuat Sezgin 100. yılında anıldı

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YAŞAMINI Müslüman bilim insanlarının insanlık tarihine katkılarının doğru bilinmesi için çalışmalara adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, doğumunun 100’üncü yılında Frankfurt’ta geniş kapsamlı bir etkinlikle anıldı. Altı yıl önce son yıllarını geçirdiği ve çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’da yaşamını yitiren Prof. Sezgin’in öğrencileri ve çalışma arkadaşlarının da katıldığı etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (IBTAV) ve Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından gerçekleştirildi.

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FOTOĞRAF SERGİSİ VE MÜZİK DİNLETİSİ...

Prof. Sezgin’in uzun yıllar yaşadığı Frankfurt’un tarihi mekânlarından ‘Zoogesellschafthaus’un büyük salonunda yapılan dört saatlik anma etkinliğine Türkiye’den İBTAV Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu da katıldı.

BİZLERE ÖZGÜVEN KAZANDIRDI

Frankfurt ve çevresinden 200’ü aşkın misafirin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan YTB Başkanı Eren, Fuat Sezgin’in çalışmalarıyla “İnsanlık birikimine çok büyük katkılarımızı göstererek bizlere özgüven kazandırdı” dedi.

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‘27 DİL BİLİYOR, 17 SAAT ÇALIŞIYORDU’

Konuşmasına Gazze’de yaşanan insanlık dramına işaret ederek başlayan Bilal Erdoğan da “Fuat Sezgin, 27 dil bilen, günde 17 saat çalışan bir bilim insanıydı. Hayatımızı üstün görevlere vakfetmenin mümkün olduğunu gösterdi” dedi. Prof. Sezgin’in Frankfurt’ta kurduğu Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü ve Müzesi’ndeki şahsi kütüphanesini İstanbul’a götürürken yaşanan sorunlara da değindi. Söz konusu kitapların ‘Alman kültür mirası’ olup olmadığına anlaşmazlığın yargı sürecinin “Hocamız ve eşi Ursula Hanım için ızdırap verici” olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Ancak Hocamız İstanbul ve Frankfurt’taki enstitülerin birlikte çalışmasını arzuluyordu. Bizim derdimiz üzüm yemek. Anlaşma yoluna gittik. Kitapların dijital kopyaları alınacak. Dileriz her iki enstitü gelecekte birlikte çalışmaya devam ederler” dedi. Erdoğan, Sezgin’in 17 ciltlik ‘Arap-İslam Bilimler Tarihi’ çalışmasının devamı olan, yarım kalan 18’inci cildinin de teslim alındığını ve yayınlanacağını belirtti.

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‘İNSAN ÖMRÜNE YETMEYECEK ESERLER’

Fuat Sezgin’in yaşamını ve eserlerini konu alan filmin ardından Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da Müslüman bilim adamlarının bilimler tarihine katkılarını, Fuat Sezgin’in bu alandaki çalışmaları ele alan, günümüz Türkiyesi’ndeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uzanan bir sunum yaptı. Aynı zamanda IBTAV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyesi de olan Prof. Aslan, Sezgin’in “İnsan ömrüne yetmeyecek eserler” bıraktığını vurguladı. Anma toplantısı Prof. Sezgin’in 1982 yılında Frankfurt’ta kurduğu, Johann Wolfgang Goethe Enstitüsü’ne bağlı Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nde verdiği ‘bilim tarihi’ derslerine katılarak, kendisini yakından tanıma şansı bulan öğrencilerinin katıldığı panelle devam etti.

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Dr. Ömer Faruk Bayraktar’ın yönettiği panele katılan Prof. Dr. Şükreddin Güldütuna, Dr. Zahide Özkan ve Mehmet Alparslan Çelebi, sunumlarında Prof. Sezgin’in bilimsel çalışmalara adadığı yaşamının ilginç ve olağan dışı yanlarına da değindiler. Frankfurt Üniversitesi’nde tıp, işletme gibi farklı alanlarda öğrenim görürken, Prof. Sezgin’in derslerine katılan panelistlerin sunumlarıyla, büyük bilim insanının 100’üncü doğum yılı kutlaması noktalandı.

FUAT SEZGİN KİMDİR?

Fuat Sezgin, 24 Ekim 1924’te Bitlis’te dünyaya geldi. 1947’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arap ve Fars Filolojisini’ni bitirdi. 1950’de doktorasını tamamladı. 1950-53 arasında Ankara İlahiyat Fakültesi’nde asistanlık yaptı. 1953 yılında Umumi Türk Tarihi Kürsüsü’nde asistanlık görevine başladı. 1956’da doçentlik tezini yayınladı. 1960 ihtilaliyle üniversitelerden ihraç edildi. Aynı yıl Frankfurt’a gelerek, Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başladı. 1965’te Frankfurt Üniversitesi’nde ikinci doçentlik tezini yazdı. 1966’da kendisi gibi şarkiyatçı olan Dr. Ursula Sezgin’le evlendi. 1978’de Kral Faysa İslami İlimler Ödülü’nü aldı. 1982’de Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimler Enstitüsü ve Müzesi’ni kurdu. 2005’te Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi oldu. 2008’de İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi’ni kurdu. 2010’da Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nı, 2017’de Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi’ni kurdu. 30 Haziran 2018’de yaşamını yitiren Sezgin kurduğu müzenin önünde toprağa verildi.

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ÖDÜL VE NIŞAN SAHİBİ

Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, yaşamı boyunca Kahire Arap Dili Akademisi, Şam Arap Dili Akademisi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliği de dahil olmak üzere çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görüldü. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Sezgin, Almanya Birinci Derece Federal Hizmet Madalyası, Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibidir.