MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriOmiriliğinden ameliyat oldu
GeriAvrupa Omiriliğinden ameliyat oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 20.08.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

Omiriliğinden ameliyat oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Omiriliğinden ameliyat oldu
Abone Olgoogle-news

Omiriliğinde tümör bulunan Almanya Milli Takımı’nın eski kaptanı 43 yaşındaki Michael Ballack, ameliyat masasına yattı.

Bild Gazetesi’nin haberine göre Hannover’de ameliyat olan Ballack, omiriliğindeki tümörden tamamen kurtuldu. Bir dönem Kaiserslautern, Leverkusen, Bayern ve İngiliz ekibi Chelsea’de forma giyen Ballack’ın 5 hafta önce ameliyat edildiği, şu an sağlık durumu iyi olan futbolcunun Portekiz’de tatil yaptığı belirtildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle