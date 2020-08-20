BERLİN / Fotoğraf: dpa
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Omiriliğinden ameliyat oldu
Omiriliğinde tümör bulunan Almanya Milli Takımı’nın eski kaptanı 43 yaşındaki Michael Ballack, ameliyat masasına yattı.
Bild Gazetesi’nin haberine göre Hannover’de ameliyat olan Ballack, omiriliğindeki tümörden tamamen kurtuldu. Bir dönem Kaiserslautern, Leverkusen, Bayern ve İngiliz ekibi Chelsea’de forma giyen Ballack’ın 5 hafta önce ameliyat edildiği, şu an sağlık durumu iyi olan futbolcunun Portekiz’de tatil yaptığı belirtildi.
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