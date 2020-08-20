Omiriliğinden ameliyat oldu

Bild Gazetesi’nin haberine göre Hannover’de ameliyat olan Ballack, omiriliğindeki tümörden tamamen kurtuldu. Bir dönem Kaiserslautern, Leverkusen, Bayern ve İngiliz ekibi Chelsea’de forma giyen Ballack’ın 5 hafta önce ameliyat edildiği, şu an sağlık durumu iyi olan futbolcunun Portekiz’de tatil yaptığı belirtildi.