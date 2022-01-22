‘Omikron’daki ölüm oranı Delta’ya göre 8 kat daha az’

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ROBERT Koch Enstitüsü (RKİ) veri uzmanı Profesör Christian Hesse, Delta ve Omikron mutasyonları arasındaki ölüm oranlarını analiz ettiği araştırmada Omikron’a bağlı ölüm oranlarının Delta’ya göre 8 kat daha az olduğunu belirtti. Omikron’un diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayıldığını ve daha hafif atlatıldığını belirten Hesse, Güney Afrika, ABD ve İngiltere’den gelen verilere göre Omikron mutasyonuna bağlı ölümlerin daha düşük olduğunu sözlerine ekledi. Profesör Christian Hesse, Omikron’un geçen hafta ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 89’unu oluşturduğunu da açıkladı. Omikron vakalarının bir hafta içinde yüzde 40’lardan yüzde 80’lere çıktığını belirten Hesse, buna paralel olarak haftalık insidans sayılarının iki katına çıkmasının mutasyonun hızlı yayılışına bir örnek olduğunu ifade ederek, Omikron’u bir gelgit dalgasına benzetti. Omikron mutasyonuna yakalanan hastaların yoğun bakım servisleri yerine genel serviste tedavi olduğunu belirten Hesse, “Omikron ile enfekte olan her 10 kişiden biri ve Delta ile enfekte olan her 5 kişiden biri hastaneye yatıyor” dedi. Hesse, Omikron vakalarındaki artışın sürmesi halinde yoğun bakım ünitelerinin sayısının tekrar artacağını da belirtti.

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ÖLÜM ORANLARI DÜŞÜK

Hesse ayrıca, “RKI verilerine göre son 4 haftada Omikron ile enfekte olan 2 bin 100 kişiden 1’i semptom göstererek hayatını kaybetti” dedi. Ekim ayında Delta mutasyonuna yakalanan 250 hastadan 1’inin hayatını kaybettiğini belirten Hesse, “Omikron mutasyonundaki ölüm oranı Delta’ya göre 8 kat daha az” ifadelerini kullandı. Hesse, Omikron’da ölüm oranı ile aşı arasında açık bir bağlantı olduğunun da altını çizerek, “Aşısız kişiler için ölüm riski 1400 kişide bir, aşılı kişilerde ise 2 bin 600’de 1 olarak biliniyor” dedi. Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte Almanya’da 135 bin 461 yeni vaka tespit edildiğini ve 179 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısının 8 milyon 596 bin 7’ye ulaştığı ülkede, 116 bin 664 kişi hayatını kaybetti. Bir hafta içinde Kovid-19’a yakalanan kişi sayısı ise 642 bin 504 olarak tespit edildi. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) 772.7 olarak belirlendi.