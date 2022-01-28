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Omikron korkuları azalttı

#CIVEY Araştırma Kurumu#Robert-Koch Enstitüsü#Berlin Charite Kliniği
Omikron korkuları azalttı

Almanya’da koronavirüs vakaları giderek artarken yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre insanların virüse yakalanmaktan eskiye göre daha az endişe duyduğu ortaya çıktı.

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CIVEY Araştırma Kurumu’nun Spiegel dergisi adına yaptığı kamuoyu yoklamasında, vatandaşlara koronavirüs salgınından ne kadar korkup korkmadıkları soruldu. Ankete katılanların yüzde 48’i eskiye göre daha az endişeye kapıldıkları yönünde görüş belirtirken, sağlık uzmanları önceki varyantlara göre daha hafif atlatılan Omikron varyantlı koronavirüsün insanların psikolojik durumuna olumlu etki yaptığını söyledi. Katılımcıların yüzde 40’ı er ya da geç Omikron varyantlı virüse yakalanmayı bekledikleri yönünde görüş belirtti, özellikle gençlerin yaşlılara göre daha az endişe duyduğu belirlendi.

OMİKRON ORANI YÜZDE 95
Robert-Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre Almanya’da son 24 saat içerisinde toplam 190 bin 148 yeni vaka tespit edildi, 170 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Haftalık insidans değeri ise 1073 oldu. 1 milyon 817 bin 400 kişinin aktif koronavirüslü olduğu belirtilen açıklamada, son olarak 1429 kişinin kliniklerde tedavi altına alındığı duyuruldu. Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı 2 bin 274 olarak verilirken, bu hastaların 1283’ünün entübe edildiği duyuruldu. Almanya’da ortaya çıkan vakaların yüzde 95’inin ise Omikron varyantı olduğu bildirildi. RKI verilerine göre Omikron’a en fazla okul çocukları yakalanıyor. İlk ve orta öğretim çocukları arasında son bir hafta içerisinde vakaların 3 kat arttığına dikkat çekilen açıklamada, bazı bölgelerde uzaktan eğitime geçmek zorunda kalındığı belirtildi. Almanya’da 27 ocak itibarıyla bir günde 466 bin doz aşı yapıldı. Şimdiye kadar nüfusun yüzde 73.8’ini oluşturan 61 milyon 400 bin kişiye iki doz aşı yapılırken, 43 milyon 400 bin (yüzde 52.2) kişinin de ‘Booster’ aşısı olduğu bildirildi.

Omikron korkuları azalttı
5 TESTTEN BİRİ HATALI
Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI), Robert Koch Enstitüsü (RKI) ve Berlin Charite Kliniği hızlı koronavirüs testlerini de mercek altına aldı. Sonuç, her 5 testten biri hatalı çıktı. Bazı test kitlerinin yoğun olmasına rağmen virüsü hiç tespit edemediği belirlendi. İlgili kurumlar tarafından yapılan açıklamaya göre piyasada bulunan 245 hızlı test ürününden 46’sının işe yaramaz olduğu belirlendi. Rapor açıklandıktan sonra söz konusu hızlı testlerin, Federal İlaç ve Tıp Ürünleri Enstitüsü’nün (BfArM) ödeme yapılması gereken test listesinden çıkarıldığı belirtildi. Hangi testlerin hatalı olduğu ise PEI’nin internet sayfasından görülebileceği ifade edildi. Testlerin hatalı olmalarına rağmen piyasada bulunması hakkında açıklama yapan PEI, üretici şirketlerin ürünleri pazarlayabilmek için ‘CE’ sertifikası almak zorunda olduklarını, bağımsız kurumlar tarafından kalite kontrolü yapılmayıp sadece risk analizi yapılan ürünlerin kolayca piyasa sürüldüğünü duyurdu.

 

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