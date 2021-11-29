Omikron endişe verici: Tek çare Booster

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VAR olan korona aşılarının çok hızlı yayılma eğilimi gösteren yeni mutant karşısında etkisiz kalabileceği uyarısında bulunan Berlin Charite kliniği baş viroloğu Drosten, “Gelecek günlerde oldukça kaygılıyım“ dedi. Omikron mutantlı virüsün daha çok gençlerde görüldüğüne dikkati çeken Drosten, “Gerçekten bağışıklık sisteminden kopan bir varyantla karşı karşıyız. Tek korunaklı çare etkisi tam belli olmasa da aşı yapılmasıdır. En iyisi tazeleyici nitelikteki ‘Booster’ aşıları“ diye konuştu.

HIV HASTALARINA İŞARET EDİLDİ

Diğer yandan ilk defa Güney Afrika’da görülen Omikron mutantlı virüsün bağışıklık sistemi zayıf olan HIV hastalarında evrilmiş olabileceğini söyleyen Almanya Bağışıklık Bilimcileri Birliği (DGFI) Başkanı Carsten Watzl, zayıf bünyelerde haftalarca üreme aşamasına giren koronavirüsün, çok sayıda varyantlara ayrılabildiğini ifade etti. Aynı şekilde SPD Sağlık Uzmanı Karl Lauterbach da farklı mutantlı virüslerin HIV hastalarında ortaya çıkmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. Öte yandan korona aşı üreticileri BioNTech ile Moderna, Omikron varyantına karşı çalışmalara başladıdığını, en geç 3 ay içerisinde yeni varyantla mücadele kapsamında daha yüksek dozlu yeni Booster aşılarının uygulamaya hazır olabileceğini duyurdu.