Ömer İlday Hoca en prestijli ödülünü aldı!

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ÜNİVERSİTE, geçen yıl haziran ayında, bilimsel araştırmalarıyla bu ödüle layık görülen 2024 yılının bilim insanlarını duyurmuştu. Bilkent Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Fatih Ömer İlday, hızlı lazer teknolojisi alanında yaptığı çalışmalarla ödüle layık görüldü. Prof. İlday ile birlikte 8 bilim insanı da ‘Humboldt Profesörlüğü’ kazandı. Yapay Zekâ kategorinde ise 4 bilim insanı ve araştırmacı ‘Humboldt Profesörlüğü’ne seçildi. Prof. Dr. Fatih Ömer İlday’ın araştırmaları ultra hızlı lazerlerin üretimine olanak sağlıyor. İlday’ın geliştirilmesinde merkezi sorumluluk üstlendiği lazerler, tıptan mühendisliğe, birçok alanda kullanılıyor. İlday’ın araştırmaları, örneğin tıpta kullanılan makineler veya lazerle yapılan ameliyatlar açısından büyük önem taşıyor. 5 yıl boyunca 5 milyon Euro’luk destek alan Prof. İlday, Bochum Üniversitesi’nde lazer madde etkileşimleri üzerine çalışmalar yapan bir araştırma birimi kuracak.

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Federal Egitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger ve Humboldt-Stiftung Başkanı Robert Schlögl (solda), ödülü takdim etti.

BAKANLIK FİNANSE EDİYOR

Almanya, ‘Humboldt Profesörlüğü’ ödülü ile alanlarında en tanınmış bilim insanlarını ve araştırmacıları Almanya’ya çekmeyi amaçlıyor. Bilim insanları, 5 milyon Euro değerindeki ödülü laboratuvar kurmak ve personel istihdam etmek için kullanabiliyor. Ödül, Humboldt Vakfı tarafından veriliyor ve Federal Eğitim Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. Alexander von Humboldt Vakfı her yıl dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla araştırmacının Almanya’da akademik bir dönem geçirmesine olanak sağlıyor. Vakıf, 61 Nobel Ödülü sahibi de dahil olmak üzere, dünya çapında 140’tan fazla ülkede 30 binden fazla Humboldtlu’dan oluşan disiplinlerarası bir ağa sahip.

Prof. Dr. Ömer İlday’in bilimsel çalışmalarını yürüteceği Bochum Ruhr Üniversitesi Rektörü Martin Paul de, İlday Hoca’yı tebrik etti.

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PROF. FATİH ÖMER İLDAY KİMDİR?

Fizikçi Prof. Fatih Ömer İlday, doktorasını 2003 yılında ABD’nin Ithaca kentindeki Cornell Üniversitesi’nde yaptı. 2003 yılından itibaren doktora sonrası araştırmacı olarak, 2005 yılından itibaren de ABD’nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde araştırmacı bilim insanı olarak çalıştı. 2006 yılında Bilkent Üniversitesi’ne Fizik Profesörü olarak geçiş yaptı. 2014 yılından bu yana Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesörü olarak görev yapıyor ve Ultrafast Optik ve Lazerler Laboratuvarı UFOLAB’ın başkanlığını yürütüyor. Prof. İlday, Academia Europaea ve ‘Türkiye Bilim Akademisi’nin yanı sıra Türk ve Amerikan Fizik Derneği gibi diğer profesyonel akademilerin üyesi.