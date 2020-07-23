Olympia kurbanları unutulmadı

ANMA töreni kurbanlar için yapılan anıta çelenk bırakılarak başladı. Daha sonra imam Hamza Gökdere tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla devam etti. Ardından İsmail Pamuk (UID), Başkonsolos Mehmet Günay ve kurbanlardan Sevda Dağ’ın yakını Uğur Dağ birer konuşma yaptı. Konuşmalarda terör lanetlenirken en önemli şeyin insanı sevmek ve saygı duymak olduğu belirtildi, terör ve ırkçılığın bir insanlık suçu olduğu vurgusu yapıldı. İlk anma töreninden iki saat sonra birkaç kişi özel bir organizasyonla tekrar anma töreni düzenledi. Burada yapılan konuşmalarda da terör lanetlendi.

18 yaşındaki İran asıllı Alman vatandaşı Ali Sonnoly, 22 Temmuz 2016’da Olympia Alışveriş Merkezi’nde silahlı saldırı gerçekleştirmiş, 3’ü Türkiye kökenli (45 yaşındaki Sevda Dağ, 15 yaşındaki Selçuk Kılıç, 17 yaşındaki Hüseyin Payıcık) 9 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırgan ise olaydan yaklaşık bir saat sonra intihar etmişti. Olayda 3’ü ağır 16 kişi yaralanmıştı.

