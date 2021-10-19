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Olursa bir ilk olacak!

#Almanya#YEŞİLLER#Olaf Scholz
Olursa bir ilk olacak

Almanya’da ilk kez Yeşiller’li bir kadın politikacının Federal Meclis Başkanı olmasına yol açılacağı ileri sürüldü.

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GELENEKSEL olarak Federal Meclis Başkanlığı’na seçimlerden birinci çıkan partinin adayı getirildiği halde bu yasama döneminde bunun değişebileceği görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz’un başbakan olması halinde, Federal Meclis Başkanlığı’na bir kadın politikacının getirilmesi gündeme geldi.

ALMANYA’DA BİR İLK
SPD, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında koalisyon görüşmelerine başlama kararı kesinleşir kesinleşmez, Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt’ın Federal Meclis Başkanı olması önerildi. Bunun gerçekleşmesi durumunda Almanya’da bir ilkin gerçekleşeceği ve Yeşiller’li bir kadın politikacının protokolde cumhurbaşkanlığının ardından ikinci sırada gelen Federal Meclis Başkanı koltuğuna oturacağına dikkat çekildi.

ERKEK HAKİMİYETİ ÖNLENMİŞ OLACAK
Böyle bir durumda gelecek yıl şubat ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını ilan eden Frank-Walter Steinmeier’in koltuğunu korumasının kesin olacağı da belirtildi. Katrin Göring-Eckardt’ın bu görevi üstlenmesi durumunda protokolde ilk üç sırada yer alan makamların hepsinde ‘erkekler hakimiyeti’ de önlenmiş olacak.

 

 

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#Almanya#YEŞİLLER#Olaf Scholz

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