Ölümüne yolculuk

16, 18 ve 20 yaşlarında olduğu belirtilen gençlerin trene yüklenen TIR’ların altına saklanarak Balkan ülkeleri üzerinden İtalya’ya geçtikleri, buradan da tehlikeli bir yolculuk yaparak Münih’e ulaştıkları bildirildi. Yük kontrolü sırasında 37 yaşındaki bir Yemen vatandaşıyla birlikte yakalanan gençlerin iltica talebinde bulunduğu ifade edildi. Son bir hafta içinde 30 kadar sığınmacının yük trenlerine gizlenmiş olarak ülkeye kaçak giriş yaparken yakalandıklarını belirten Federal Polis Sözcüsü, geçen yıl salgın nedeniyle durma noktasına gelen trenle kaçak geçişlerin son zamanlarda yeniden arttığını söyledi. Kaçak gelenler arasında Suriye uyruklu sığınmacıların yanı sıra Afrika ülkelerinden de gelenlerin bulunduğu ifade edildi.