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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Frankfurt Havalimanı’nda 120 uçuş iptal edildi

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#Almanya#Frankfurt Havalimanı#AVRUPADAN HABERLER
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Frankfurt Havalimanı’nda 120 uçuş iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 13:51

Almanya’da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların Frankfurt Havalimanı’nda kısıtlamalara neden olduğu bildirildi.

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HAVALİMANI sözcüsünün Alman basınına yaptığı açıklamaya göre, bugün planlanan 1090 uçuştan 120’si iptal edildi. Pistlerin temizlenmesi ve görüş mesafesi nedeniyle iptallerin olduğu belirtildi. Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün seyahat edeceklerin uçuşlarıyla ilgili hava yolu şirketlerine danışmaları ve havalimanındaki bekleme süresi nedeniyle ekstra zaman ayırmaları önerildi. Alman Meteoroloji Dairesi de ülkenin birçok eyaletinde buzlanma uyarısında bulundu. Thüringen’de kar kalınlığının yer yer 23 santimetreyi bulduğu belirtildi. Dün de buzlanma sebebiyle Berlin Havalimanı’nda 30 uçuş iptal edilmişti.

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#Almanya#Frankfurt Havalimanı#AVRUPADAN HABERLER

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