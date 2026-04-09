Ölümlü yarışa müebbet hapis

Almanya’nın Ludwigsburg kentinde, geçen yıl mart ayında iki Türk kardeş ve kuzenlerinin düzenlediği yasa dışı araba yarışı, iki Türk genç kızın ölümüyle sonuçlanmıştı. Stuttgart’taki Eyalet Mahkemesi’nde görülen duruşmada saatte 150 kilometre hızla yarışan 32 yaşındaki Gürkan U. müebbet hapis cezasına ve 36 yaşındaki abisi İsmail U. ise ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl hapse mahkûm edildi.

Mahkeme, kararında ‘sürücünün ölümcül tehlikeyi fark etmesine rağmen son ana kadar aracını durdurmadığına, bilinçli şekilde gazladığına’ dikkat çekti.



20 Mart 2025 tarihinde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Selin K. ile 23 yaşındaki Merve K. hayatını kaybetmişti. Yarış sırasında küçük kardeşin kullandığı araç, o sırada benzin istasyonundan çıkan iki genç kadının aracına çarpmıştı.