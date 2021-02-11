Ölümlerin nedeni aşı değil

KONUYLA ilgili 19 sayfalık rapor hazırlayan Paul-Ehrlich Enstitüsü ölenlerin yaş ortalamasının 85 olduğuna dikkati çekti. Enstitü Başkanı ve virolog Thomas Martens, “Eğer, istatistiksel olarak kısa zaman içinde ölme ihtimali yüksek insanlara aşı yaparsanız o zaman doğal olarak aşı ile ölüm arasında zamansal bir bağ kurulabilir” dedi. Martens, ölümlerin aşıdan kaynaklanmadığının altını çizerken her ölümün tek tek incelendiğini kaydetti. PEİ raporuna göre, yapılan otopsi sonrası 113 ölüm olayından 43’ünde ölüm nedeninin kesin olarak tespit edilebildiği belirtildi. Aşı sonrası hayatını kaybedenlerin önceden kronik hastalıkları veya başka bir enfeksiyon hastalığı bulunduğu vurgulandı.

OTOPSİYİ REDDETTİLER

Enstitü, 50 ölüm vakasında ise ölüm nedeninin aileler otopsiye izin vermediği için kesin olarak tespit edilemediğini kaydetti. Münih Teknik Üniversitesi’nden virolog Ulrike Protzer de “Birçok aile yakını, ‘Annemin cesedinin kesilmesini istemiyorum. Zaten 90 yaşında vefat etti’ diyerek otopsiyi kabul etmedi. Otopsi olmadan da ölüm nedeni yüzde 100 tespit edilemez” diye konuştu. PEI, aşılamadan sonra ortaya çıkabilecek yan etkileri tek tek incelemeye devam edeceklerini duyurdu.