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HABERLERAvrupa Haberleri

Ölüme terk ediliyorlar

#Almanya#Koronavirüs Hastası#AVRUPADAN HABERLER
Ölüme terk ediliyorlar

Almanya’nın Thüringen eyaletinde aşırı boyutlara ulaşan vakalar nedeniyle kliniklerin yoğun bakım üniteleri dolunca, başka rahatsızlıklardan ameliyat için sıra bekleyen hastalardan bazılarının öldüğü bildirildi.

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KONUYLA ilgili açıklama yapan Thüringen Yoğun Bakım Koordinatörü Michael Bauer, acil bakım istasyonlarında yer kalmadığını belirterek, özellikle kanser ve kalp ameliyatları için bekleme listeleri oluşturulduğunu söyledi. Kısa bir süre önce acil servislerde tıbbi müdahale önceliği anlamına gelen ‘Triyaj’ sistemine geçildiğini vurgulayan Bauer, yaşama ihtimali olan hastalara öncelik verildiğini, bu nedenle ameliyatların çoğunun ileri bir tarihe alındığını kaydetti. Bekleme listesindeki ağır hastalardan çoğunu kötü günler beklediğini ifade eden Bauer, bazılarının öldüğünü, bazılarının da imkânlar dahilinde Almanya’nın başka bölgelerine nakledilmeye çalışıldığını söyledi.
Thüringen genelinde 217 kadar koronavirüs hastasının yoğun bakım tedavisi gördüğünü belirten Bauer, kendisinin görev yaptığı Jena kentindeki üniversite kliniğinde durumu en iyi olan korona hastalarının kaza nedeniyle acil ameliyat gereken kişilere yer açmak üzere normal istasyonlara kaydırıldığına dikkati çekti. Tıbbi ‘Triyaj’ modeli, özellikle savaş ve afet dönemlerinde yaşama şansı en fazla olan kişilere öncelik verilmesi anlamına geliyor.

Ölüme terk ediliyorlar

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#Almanya#Koronavirüs Hastası#AVRUPADAN HABERLER

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