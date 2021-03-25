‘Ölüm Yurdu’na soruşturma: Açlıktan tanınmaz haldeler!

MÜNİH ceza savcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında geçen mayıs ayında yaşamını yitirenlerin ölüm nedenini araştırmak üzere iki kişinin cesedinin otopsi amaçlı mezardan çıkarıldığı belirtildi. Bavyera Devlet Televizyonu’na konuşan bölge sağlık dairesinden eski bir yetkili ise söz konusu yaşlılar yurdunda kısa süre içerisinde 17 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, ölüm nedeninin aşırı şüpheli olduğunu söyledi. Aynı yetkili durumdan haber aldıklarında yöneticileri hakkında soruşturma açılan yurdun diğer sakinlerini son derece kötü durumda bulduklarını, 88 yaşlı insanın açlıktan tanınamaz hale gelmiş olduklarını vurgulayarak, her yerin pislik içinde ve insanların konuşamaz halde olduklarını dile getirdi.



ASKERLER YARDIMA KOŞTU

Geçen nisan mayıs aylarında koronavirüs nedeniyle ölümlerin ortaya çıkması üzerine yurtta sıkı inceleme başlatıldığını kaydeden sağlık yetkilileri, çok kötü durumda olan insanlara yardımcı olmak üzere bölgede konuşlu askeri birliğin seferber olduğunu söyledi. İtalya kökenli bir şirket tarafından işletildiği belirtilen yaşlılar yurdunun, halen faal olduğu vurgulanarak, neden şimdiye kadar kapatılmadığı ayrıca tartışma konusu oldu.