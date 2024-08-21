Ölüm sayısında düşüş

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GEÇEN yıl hayatını kaybeden kadınların yarısından fazlası ve erkeklerin ise yaklaşık üçte biri en az 85 ve üstü yaşlardaydı. Önceki yıllarda olduğu gibi, en yaygın ölüm nedeni kalp-damar hastalıkları oldu. 2023 yılında kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümler, ölüm nedenlerinin yüzde 33.9’unu oluşturdu. Bunu yüzde 22.4 ile kanser vakaları izledi. Ancak her iki ölüm nedeninde de vaka sayılarının düştüğü açıklandı. Kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümler yüzde 2.7, kanser vakalarına bağlı ölümler ise yüzde 0.5 oranında azaldı.

2020 yılında başlayan koronavirüsüne bağlı ölümler de devam ediyor. 2023 yılında yaklaşık 25 bin 800 kişinin ölüm nedeni Covid-19 olarak kayıtlara geçti. Bu, toplam ölümlerin yüzde 2.5’ine tekabül ediyor. Koronavirüs ölümlerinde 2022 yılına kıyasla yüzde 50.8’lik bir azalma var. Ancak grip veya zatürreden ölenlerin sayısı ise 2022’ye göre yüzde 13.1 artış gösterdi. Tüm ölümlerin yüzde 4.8’inin yaralanma veya zehirlenme gibi doğal olmayan sebeplerden kaynaklandığı bildirildi. İntiharlar ise önceki yıllarla benzer şekilde ölümlerin yüzde 1’ini oluşturdu.