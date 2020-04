Ölüm raporunda Kovid-19 şüphesi yazdılar... Negatif çıktı...

LAHEY kentindeki Nieuw Berkendael Bakımevi’nde vefat eden ve ölüm raporuna ‘koronavirüs şüphesi’ yazılan Şahinde Ayten’in (64) cenazesi, test sonucunun gelmesi uzun sürdüğü için ailesine gösterilmeden, yıkanmadan ve namazı kılınmadan Türkiye’ye sevk edildi. Ayten’in 7 kızından Şerife Ayten, koronavirüs belirtileri olmadığı halde annesinin ölüm raporuna ‘koronavirüs şüphesi’ yazılmasından dolayı mağdur olduklarını ve annesine veda edemediklerinden dolayı üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Annesinin geçen yıl ekim ayında bir ameliyat sonrası kalbi durduktan sonra tekrar hayata dönüp 6 ay rehabilitasyon merkezinde kaldığını belirten Ayten, “Annem iki hafta önce bize daha yakın olduğu için Tilburg kentindeki rehabilitasyon merkezinden Lahey’deki bakımevine getirildi. Ülkede bakımevlerinde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerden dolayı ziyaretine gidemiyorduk. Doktorlar cumartesi akşamı bizi arayarak annemin şekerinin düştüğünü, nefes almakta zorlandığını ve oksijen yetersizliği olduğunu belirterek oksijen verdiklerini söylediler. 3-4 saat sonra da annemin vefat haberini aldık” dedi. Ayten, annesinin Tilburg kentinden geldiğinde koronavirüs testi yapmaları gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

TEST İKİ GÜN SONRA GELDİ

“Hollanda’da koronavirüs hastalığının başladığı yer Tilburg kenti ve en çok vaka orada var. İki hafta Lahey’de bakımevinde kaldı ve hiç test yapmadılar çünkü korona belirtileri hiçbir şekilde yoktu, zaten annemin hastalığı belliydi. Annemde koronanın k’si bile yokken ölüm raporuna ‘korona şüphesi var’ diye yazılmasından dolayı biz annemize veda edemedik ve annemizin soğuk yüzünü bize göstermediler. Elini tutamadık, tek başına vefat etti ve tek başına yolculuk yapmak zorunda kaldı. Herkesin olduğu gibi bizim annemiz de bir tane. Annem 50 yıllık hayat arkadaşı olan babam ile veda edemedi ve ona yüzünü göstermediler. Sebebi de sadece rapora koronavirüs yazılmasıydı. Bakımevinde çalışan sağlık personeli koronavirüs testi yapılması için başvuruda bulundu. Test yapıldı fakat sonucu hemen gelmedi ve iki gün sürdü. O zamana kadar zaten annemin cenazesinin Türkiye’ye sevkiyatı yapılmak zorunda kaldı. Annemin cenazesi pakete sarıldı, mühürlendi ve her yerde ölüm nedeni korona olarak geçtiği için ona göre muamele gördü ama benim annem koronadan vefat etmedi çünkü salı günü elimize gelen test sonucu negatifti. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Bundan sonra yapabileceğimiz dua etmek ve sesimizi duyurabilmek. Başka aileler aynı şeyi yaşamasın ve hakkını arasın, her ne olursa olsun test yaptırsın ve sonucu hemen verilsin. Ailelerin her ne şekilde olursa olsun yakınları vefat ettiyse onlarla veda etme şansları olsun. Bizi o kadar zor duruma soktular ki, işlemler ve prosedürlerden acımızı bile doğru düzgün yaşayamadık.”