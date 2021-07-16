Ölü sayısı 81 oldu, 1300 kişi kayıp

RHEINLAND-Pfalz eyaletine bağlı Sinzig adlı kasabada bulunan engelli insanların kaldığı bir bakımevinde 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Afet bölgesini ziyaret eden Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer (SPD) ile Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz (SPD), maddi destek sözü vererek araların en kısa zamanda sarılacağını söyledi. Acil yardım programının devreye sokulduğunu duyuran Başbakan Angela Merkel, “Devletimizdeki tüm güçlerin, en zor koşullarda bile hayat kurtarmak, tehlikeleri önlemek ve sıkıntıları hafifletmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına güvenebilirsiniz” dedi. Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz ve Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, selden etkilenen bölgelerde durumun hâlâ kritik olduğunu, on binlerce itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Lewentz, yaptığı açıklamada, “Çok korkunç bir durum, daha fazla ölüm bekleniyor” ifadelerini kullandı. Sel felaketinde yerle bir olan Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Eifel bölgesinden geçen Ahr nehri kıyısındaki 700 nüfuslu Schuld köyü ile Ahrweiler bölgesi görünüyor.

BİRÇOK EV RİSK ALTINDA

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yaşanan sel felaketi sonrası binlerce kişiye ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Son yapılan açıklamalara göre KRV’de 42, Rheinland-Pfalz eyaltinde ise 51 kişi yaşamını yitirdi. İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi. Son olarak KRV’ye bağlı Erftstadt isimli yerleşim yerinde selden zarar gören bir binanın çökmesi üzerine çok sayıda insanın göçük altında kaldığı ve ölümlerin olduğu açıklandı. Ancak kaç kişinin öldüğü hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Sel felaketinden zarar görenlere yardım için orduyu devreye sokan federal hükümet, yaraların sarılması için acil plan hazırladı. Afet bölgesindeki vatandaşlara çok geçmeden hem eyalet yönetimlerinden hem de federal düzeyde yardım eli uzatılacağı duyuruldu. SELDEN ETKİLENEN TÜRK ESNAFLAR VAR

Köln’ün batısında bulunan Achen kentinden son durumu Demirören Haber Ajansı’yla paylaşan Almanya Türk Federasyon Derneği Başkanı Tansel Çiftçi, “Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde büyük şehirlerde büyük felaketler yaşandı. İşletmeleri su bastı, fabrikaları su bastı. İnsanlar kayıp. Bu felaketten dolayı can kayıpları oldu. Bölgemizde selden etkilenen Türk esnaflar da var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Alman ordusu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Kayıpları arıyorlar. Onları kurtarmak ya da cansız bedenlerine ulaşmak için çaba sarf ediyorlar” dedi.

