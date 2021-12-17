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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Ölü aşı’yı beklemeyin!

#Almanya#Aşı#Valneva İlaç Şirketi
‘Ölü aşı’yı beklemeyin

Almanya’da inaktif etken madde içeren ‘Ölü aşı’ üretme aşamasında olduğu belirtilen Valneva ilaç şirketi Genel Müdürü Thomas Lingelbach, mRNA bazlı aşılara mesafeli duranlara seslenerek “Kimseye bizim aşıyı bekleme tavsiyesinde bulunamam: Çevremdeki herkese eldeki aşılardan olunmasını tavsiye ediyorum. Ben de son Booster aşısını BioNTech yaptırdım” dedi.

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ÖLÜ aşı bekleme tavsiyesini etik anlamda kabul edemeyeceklerini belirten Lingelbach, mRNA bazlı aşıları istemeyen çok sayıda insanın beklemekte olduğu inaktif içerikli korona aşılarının Avrupa Birliği’nde pazara çıkmasının zaman alacağını vurgulayarak, artan Omikron varyantı tehlikesine karşı aşı olmada acele etmek gerektiğini söyledi. Valneva tarafından üretim ve test aşamasında olduğu belirtilen klasik aşı tipinin AB içinde tek aday olduğuna ayrıca dikkat çekildi. Bayern Münih’in ünlü oyuncusu Joshua Kimmich de, ‘ölü aşı’ beklediğini belirtmiş, ancak koronavirüse yakalanınca bu düşüncesinden vazgeçtiği açıklamasında bulunmuştu.

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#Almanya#Aşı#Valneva İlaç Şirketi

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