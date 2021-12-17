‘Ölü aşı’yı beklemeyin!

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ÖLÜ aşı bekleme tavsiyesini etik anlamda kabul edemeyeceklerini belirten Lingelbach, mRNA bazlı aşıları istemeyen çok sayıda insanın beklemekte olduğu inaktif içerikli korona aşılarının Avrupa Birliği’nde pazara çıkmasının zaman alacağını vurgulayarak, artan Omikron varyantı tehlikesine karşı aşı olmada acele etmek gerektiğini söyledi. Valneva tarafından üretim ve test aşamasında olduğu belirtilen klasik aşı tipinin AB içinde tek aday olduğuna ayrıca dikkat çekildi. Bayern Münih’in ünlü oyuncusu Joshua Kimmich de, ‘ölü aşı’ beklediğini belirtmiş, ancak koronavirüse yakalanınca bu düşüncesinden vazgeçtiği açıklamasında bulunmuştu.