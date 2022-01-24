Olmaz, olamaz, olmamalı

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BİR basın insanı olarak sonuna kadar düşünceyi ifade özgürlüğünden yanayım.Sonuna kadar basın özgürlüğü savunucusuyum.Ama bazı yaklaşımlar beni isyan ettiriyor.Özellikle de Almanya ’nın eski Başbakanı Angela Merkel ’le ilgili bazı haberler.Görevi bıraktıktan sonra Angela Merkel’e Berlin’de bir büro verileceği, yanında bir büro yöneticisi ve bir yardımcısı, iki danışman, üç uzman sekreter ve iki şoför olmak üzere 9 personel çalışacağı yönünde haberler yayınlandı.Bunun eleştirilecek bir yönü yoktur.Çünkü doğrudur.Ama aynı haberlerde, Merkel’in büro ve personel giderlerinin ayda 46-56 bin euroyu bulacağı ve bu paranın da devlet tarafından karşılanacağı için vergi mükelleflerinin cebinden çıkacağına yer verildi.Bu da doğrudur.Bunun da yadırganacak bir yönü yoktur.Ancak aynı haberlerde, “Angela Merkel’in bu kadar personele ihtiyacı mı var? Neden iki şoför?” soruları da yer aldı.

YASAL BİR HAK

Bu ve benzer soruların akla gelmesi de mümkündür.

Ama ortada yasal bir gerçek vardır.

Federal Meclis’in yasal düzenlemelerine göre, görevi bıraktıktan sonra hem cumhurbaşkanlarına hem de başbakanlara, aktif görev sonrası sorumluluklarını layık olacak şekilde yerine getirebilmeleri için böyle bir hak tanınmaktadır.

Yani bu yasal bir haktır.

2019 yılında yapılan bir değişiklikle personel sayısı 5’le sınırlandırıldığı halde, bu yeni düzenleme Almanya’nın 16 yıl başbakanlığını yapan Angela Merkel için geçerli değildir.

Tabii haberlerin çoğunda buna hiç değinilmedi.

Merkel görevi 8 Aralık 2021’de bıraktıktan birkaç gün sonra Almanya’nın yüksek tirajlı bir günlük gazetesinde, Berlin’in ünlü mağazalarının birinde yaptığı alışverişle ilgili bir haber yayınlandı.

Haberde, Merkel’in, fiyatı 34.80 euro olan kurutulmuş İspanyol salamı satın aldığı ön plana çıkarılmıştı.

Tabii ‘Alman Vergi Mükellefleri Birliği’nin Merkel’in 15 bin euro civarında emekli aylığı aldığı yönündeki açıklaması da aynı haberde yer almıştı.

Yani bir yerde “Ne olacak canım, ayda bu kadar çok para kazanırsan 34.80 euroya da salam alırsın!” demek istenmişti.

Bazı başka gazeteler ve yayın organları da alıntı yaparak aynı habere yer verdiler.

Evet...

Almanya’da 2021 yılında emekli aylığı ortalaması 1538 euroydu.

Evet...

Angela Merkel 15 bin euro civarında emekli aylığı almaktadır.

Ama bu Angela Merkel’in yasal hakkıdır.

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ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HAK ETTİ

Angela Merkel, eski Doğu Almanya’da 1978 yılından itibaren Berlin-Adlershof’ta öğretim görevlisi olarak çalıştı.

İki Almanya’nın birleşmesinden beri tam 31 yıl Federal Meclis milletvekilliği yaptı.

1991-1998 yıllarında önce Federal Aile, Kadınlar ve Gençlik Bakanı, sonra da Federal Çevre, Doğa Korunması ve Reaktör Güvenliği Bakanı olarak görev yaptı.

2005-2021 yıllarında da Almanya Başbakanlığı.

Dünya genelinde yaşanan krizlere rağmen, Angela Merkel akıllı ve kararlı politikasıyla Almanya’nın yara almasına meydan vermedi.

Yani Angela Merkel, bu parayı anasının ak sütü gibi hak etti.

İşte bu nedenle bu ve benzer haberleri görünce isyan ediyorum.

Ve “Olmaz, olamaz, olmamalı” diyorum.

“Şu bizim Almanları anlamak kolay değil...

Hem de hiç kolay değil...

Hatta zor...

Zaman zaman ise imkansız...” diyorum.