‘Olmasalardı can kaybı olurdu’

BELEDİYE meclis binasında düzenlenen törene Birol Bostan’ın yanı sıra aynı binada oturan Bosnalı Larissa Pavletic de katıldı ve her ikisine de üstün cesaret ödülü verildi. Belediye Başkanı Robert Pötzsch yaptığı konuşmada, her ikisine de teşekkür ederken, “Bu iki vatandaşımız yangın esnasında hiçbir şey düşünmeden uyuyan insanları uyandırıp yangından büyük cesaretle kurtardılar. Yaptıkları gerçekten büyük bir cesaret işi. Olmasalardı can kaybı olabilirdi” derken, Bavyera hükümetine de üstün cesaret madalyası için öneride bulunacaklarını söyledi. Birol Bostan adlı Türk vatandaşı, “Ben o saatte uyanıktım. Yangını fark edince bütün komşuları uyandırdım ve garaja indirip oradan da dışarı çıkardım. Ben kendi üstüme düşen insanlık vazifemi yapmaya çalıştım. Benim yerimde kim olsa aynısını yapar diye düşünüyorum” dedi.