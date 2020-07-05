Olmak ya da olmamak

Werder Bermen ile Heidenheim arasında Bremen'de perşembe akşamı oynanan karşılaşma golsüz berabere sona ermişti. Maçın rövanşında galip gelen takım Bundesliga'da, yenilen ise İkinci Bundesliga'da oynayacak. Her türlü gollü beraberlik durumunda ise Werder Bremen 40 yıldır mücadele ettiği Bundesliga'da kalacak. 90 dakika sonunda karşılaşma golsüz berabere sona ererse 15'er dakikadan iki devre uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da gol çıkmaz ise Bundesliga'da oynayacak takımı penaltı atışları belirleyecek.