Olmak ya da olmamak

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BERLİN
Haber Giriş: 05.07.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

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BUNDESLIGA'da 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 17 takım belli. 18. takımın kim olacağı ise yarın akşam oynanacak baraj maçıyla netleşecek. Pazartesi akşamı saat 20.30'da Heidenheim ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek iki takımın arasındaki karşılaşma Heidenheim kentinde oynanacak. Karşılaşmanın sonucu Bundesilga'nın 18. takımını belirleyecek.

Werder Bermen ile Heidenheim arasında Bremen'de perşembe akşamı oynanan karşılaşma golsüz berabere sona ermişti. Maçın rövanşında galip gelen takım Bundesliga'da, yenilen ise İkinci Bundesliga'da oynayacak. Her türlü gollü beraberlik durumunda ise Werder Bremen 40 yıldır mücadele ettiği Bundesliga'da kalacak. 90 dakika sonunda karşılaşma golsüz berabere sona ererse 15'er dakikadan iki devre uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da gol çıkmaz ise Bundesliga'da oynayacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

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