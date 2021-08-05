‘Olmadı, uyuyamadım’ dedi, hayvanların yardımına koştu

ALANYA’ya ailesinin yanına giden Cumbul, ilçede yangının başlaması üzerine tatilini yarıda kesip bölgedeki hayvanların kurtarılması için Hayvan Hakları Federasyonu’na (HAYTAP) gönüllü katıldı. Yangın bölgelerine giden Cumbul, hayvanların taşınması, yaralarının sarılması ve beslenmesine katkı sağlıyor. Dağda yaralı bulunan gebe koyunla yakından ilgilenen Cumbul, ailesinin 5 yıl önce Türkiye’ye dönüş yaptığını, kendisinin ise sadece tatillerde ülkeye gelebildiğini söyledi. Yangından sonra kendisinin de bir şeyler yapmak istediğini belirten Cumbul, şöyle konuştu:

‘ÇOĞU MAHALLE YANMIŞ’

“Ben orada otururken, yanı başımda herkesin yuvası yanıyor, hayvanlarımız yanıyor. Olmadı, uyuyamadım. Hemen Alanya’dan Manavgat’ta geldim ve kendimi burada buldum. Ekip olarak yangın bölgelerine gittik. Çoğu mahalle yanmış. Hayvanlar da yanarak telef oldu. Hayvanlardan kurtarabildiklerimizi HAYTAP Sahra Hastanesine getirdik. Getirilen hayvanlardan biri de bu koyundu. Hamile olduğunu öğrendim ve onunla yakından ilgilenmeye başladım. Koyunun yanına gidip arada türkü söylüyorum.”