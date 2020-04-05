Ölenlerin yaş ortalaması 82

ROBERT Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da 4 Nisan gece saat 12.00’ye kadar koronavirüsten bin 158 insan öldü. Ölenlerin en genci 28, en yaşlısı 105 yaşında. 60 yaş altı ölenlerin sayısı 57, 60-69 yaş arası ölenlerin sayısı 101. 70-79 yaş arası ölenlerin sayısı 282, 80-89 yaş arası ölenlerin sayısı 572, 90 ve üzeri yaş arası ölenlerin sayısı ise 144 olarak açıklandı. Hastaların yaş ortalaması ise 49. Bunları da yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kadın.