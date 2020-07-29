Ölenlerin sayısı 9 bin 128’e yükseldi

Son 24 saatte 500 kişi iyileşti, 6 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Bugüne kadar ölenlerin sayısı 9 bin 128’i buldu. Ülkedeki aktüel hasta sayısı 6 bin 500 olarak açıklanırken. Kovid-19’a yakalanıp yeniden iyileşenlerin sayısı ise 192 bin 300 olarak duyuruldu.