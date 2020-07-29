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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Ölenlerin sayısı 9 bin 128’e yükseldi

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Ölenlerin sayısı 9 bin 128’e yükseldi
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Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’da 684 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, toplam görülen vaka sayısı 206 bin 926’ya yükseldi.

Son 24 saatte 500 kişi iyileşti, 6 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Bugüne kadar ölenlerin sayısı 9 bin 128’i buldu. Ülkedeki aktüel hasta sayısı 6 bin 500 olarak açıklanırken. Kovid-19’a yakalanıp yeniden iyileşenlerin sayısı ise 192 bin 300 olarak duyuruldu.

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