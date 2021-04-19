Ölenlerin sayısı 80 bini geçti

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 92 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 80 bin 6’ya çıktı. Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19’lu hasta sayısı 4 bin 842 olurken, bunlardan 2 bin 723’ü entübe edildi. Ülkede 16.5 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, bunlardan 5.5 milyonuna ikinci dozu yapıldı.