AA / Fotoğraf: DHA
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Ölenlerin sayısı 80 bini geçti
Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 11 bin 437 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 699’a yükseldi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 92 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 80 bin 6’ya çıktı. Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19’lu hasta sayısı 4 bin 842 olurken, bunlardan 2 bin 723’ü entübe edildi. Ülkede 16.5 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, bunlardan 5.5 milyonuna ikinci dozu yapıldı.