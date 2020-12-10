Ölenlerin sayısı 20 bini geçti

SALGIN en çok 70 yaşın üstündekileri hayattan kopardı. Ölenler arasında 16 bin 851 kişinin 70 ve üstü yaşlarda olduğu bildirildi. 20 yaşın altında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10. Şimdiye kadar 9 ve daha küçük yaşta yedi kişi salgın yüzünden yaşamını yitirdi. Almanya’da bir günlük vaka sayısı ise 23 bin 679 olarak açıklandı. Böylece vaka sayısında da yeni bir rekora ulaşıldı. Şimdiye kadar 23 bin 648 vaka ile en yüksek sayısı 20 Kasım’da tespit edilmişti. Salgının başladığı ilk günden bu yana virüse yakalananların sayısı da 1 milyon 242 bin 203’e ulaştı. Haftalık vaka sayısında da artış oldu. Son yedi günde 124 bin 271 kişi hastalığa yakalandı. Salgın nedeniyle 4 bin 258 hastanın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.