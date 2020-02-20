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Avrupa
DHA / Fotoğraf:dpa
Haber Giriş: 20.02.2020 - 20:52,Son Güncelleme:/

Ölenlerden biri Bulgaristan vatandaşı

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Ölenlerden biri Bulgaristan vatandaşı

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ölenlerden birinin Bulgaristan vatandaşı Kolayan Velkov olduğunu açıkladı.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, öldürülen Bulgarın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Zaharieva’nın talimatıyla Frankfurt Başkonsolosu Antoaneta Bayçeva, ölen kişinin yakınlarıyla temasa geçti ve olayın aydınlığa kavuşması için Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’nın yardım teklifini sundu.

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