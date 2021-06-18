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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 18.06.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Ölenler de öldüren de Türk

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Ölenler de öldüren de Türk

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Espelkamp şehrindeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren 2 kişi ve saldırganın Türk olduğu bildirildi.

ALMAN Haber Ajansı’nın (DPA) Bielefeld polisine dayandırdığı haberine göre, Espelkamp şehir merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Çevre sakinleri yerel saatle 11.15 civarında 4 el silah sesi duyduklarını belirtti. Türk olan eski eşi ve eşinin erkek kardeşini öldürdüğü belirtilen 52 yaşındaki zanlının da Türk olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganın, özel ekip tarafından yakalandığını açıkladı. Yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı ve Türklerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin, evin önünde, diğerinin ise evin yaklaşık 100 metre ilerisindeki ara sokakta cesedinin bulunduğu kaydedildi.

Ölenler de öldüren de Türk

Ölenler de öldüren de Türk

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