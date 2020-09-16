‘Ölenin Kevin olduğunu görüntülerden gördüm’

İNŞAAT iskelesi kuran bir şirketi olan 44 yaşındaki Karsten Lissau, cinayet günü işi için Wuppertal kentinde olduğunu ve saatlerce Kevin’e ulaşmaya çalıştığını söyledi: “12.45 gibi telefonla görüştük. Biraz kilolu olduğu için annesi döner yemesine müsaade etmemiş. Beni aradı benden izin istedi. Ben de yiyebileceğini söyledim. Kevin’le sık sık Halle takımının maçlarına giderdik. O gün de boynunda Halle takımının atkısı vardı. Oğlumdan haber alamayınca 20-30 kez telefon ettim. Daha sonra sosyal medya hesabı Facebook’ta kayıp ilanı verdim. Bunun üzerine bir arkadaşım bana saldırı anındaki görüntüleri gönderdi. Ben görüntülere batığımda, ‘Bu Kevin’ diye söylendim.”

Lissau bu sırada gözyaşlarını tutamayınca, hâkim Ursula Mertens duruşmaya 15 dakika ara verdi.





‘KEVIN YAŞAM DOLUYDU’

Aradan sonra ifade vermeyi sürdüren baba, oğlunun hem bedensel hem de zihinsel engelli olduğunu belirterek, “Okula gitmeyi çok seviyordu. Çalışmayı da. Kendi parasını kazanıp harcamak istiyordu. Yaşam doluydu. Halle takımı taraftarlarıyla iyi bir arkadaşlık kurmuştu. Otobüsle maçlara gittiğinde taraftarlar ona sahip çıkıyordu. Maçlara gittiği için çok mutluydu. Annesi de ben de psikolojik destek alıyoruz. Şimdi hiç bilmediğimiz bir hayatı sürdürüyoruz” dedi.

ORTADOĞULU SANMIŞ

Irkçı saldırgan Halle’deki sinagogu basıp burada katliam yapmayı planlamış, ancak giriş kapısı açılmayınca yoldan geçen 40 yaşındaki bir kadını öldürmüştü. Ardından otomobiline binip 500 metre ilerideki döner büfesini basmıştı. Burada çalışanları ve yemek yiyenlere hiç durmadan ateş eden ırkçı, bedensel engelli olduğu için kaçamayan Kevin’i hedef almıştı. Buzdolabının arkasına saklanan Kevin’in ateş etmemesi için yalvardığı ırkçı ‘Kapa çeneni’ diye çıkışmış ve genci öldürmüştü. Saldırgan ilk duruşmada Kevin’i neden öldürdüğü yönündeki soruya, “Siyah saçlı olduğu için onu Ortadoğulu sandım” cevabını vermişti.