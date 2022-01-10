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Ölen futbolcudan son gol

#Jaime Escandar#Tabutta Rövaşata#AVRUPADAN HABERLER
Ölen futbolcudan son gol

Şili'de hayatını kaybeden eski futbolcu Jaime Escandar için arkadaşları ilginç bir tören düzenledi. Eski futbolcunun tabutu son yolculuğundan önce futbol sahasına getirildi ve tören sıra dışı olaylara sahne oldu.

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Şilili eski futbolcu Jaime Escandar’ın cenaze töreni alışılagelmişin dışında olaylara sahne oldu. Arkadaşları ölen futbolcuya son golünü attırdı. Futbol sahası içinde düzenlenen törende, arkadaşları topu Escandar’ın tabutuna çarptırarak ağlarla buluşturdu.

Ölen futbolcudan son gol
GOLÜ TABUTA SARILARAK KUTLADILAR
Golden sonra büyük sevinç yaşayan Escandar’ın arkadaşları, tabuta sarılarak golü kutladı. Taraftarların tezahüratları ve havai fişekler eşliğinde kutlanan golün görüntüleri, kısa sürede gündeme oturdu.

Escandar’ın çok ünlü bir futbolcu olmamasına rağmen, 3 Ocak’ta çekilen video, Latin Amerika basınında hızla viral oldu. Videoyu çeken Felipe Orellana, “Bizi bir araya getirdi. Bize bıraktığı şey bu birlik. Sıradan bir adam olduğu için videonun tüm dünyada paylaşılacağını düşünememiştik” ifadelerini kullandı.

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Escandar’ın kulübü ise Facebook’ta yaptığı paylaşıma “Çok farklı bir gol, merhamet ve gözyaşlarıyla kutlandı. Mirasın asla unutulmayacak” yazdı.

Ölen futbolcudan son gol

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#Jaime Escandar#Tabutta Rövaşata#AVRUPADAN HABERLER

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