Ölen futbolcudan son gol

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Şilili eski futbolcu Jaime Escandar’ın cenaze töreni alışılagelmişin dışında olaylara sahne oldu. Arkadaşları ölen futbolcuya son golünü attırdı. Futbol sahası içinde düzenlenen törende, arkadaşları topu Escandar’ın tabutuna çarptırarak ağlarla buluşturdu. GOLÜ TABUTA SARILARAK KUTLADILAR

Golden sonra büyük sevinç yaşayan Escandar’ın arkadaşları, tabuta sarılarak golü kutladı. Taraftarların tezahüratları ve havai fişekler eşliğinde kutlanan golün görüntüleri, kısa sürede gündeme oturdu.

Escandar’ın çok ünlü bir futbolcu olmamasına rağmen, 3 Ocak’ta çekilen video, Latin Amerika basınında hızla viral oldu. Videoyu çeken Felipe Orellana, “Bizi bir araya getirdi. Bize bıraktığı şey bu birlik. Sıradan bir adam olduğu için videonun tüm dünyada paylaşılacağını düşünememiştik” ifadelerini kullandı.

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Escandar’ın kulübü ise Facebook’ta yaptığı paylaşıma “Çok farklı bir gol, merhamet ve gözyaşlarıyla kutlandı. Mirasın asla unutulmayacak” yazdı.