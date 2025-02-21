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Ölen eşinin yanında günlerce uyudu!

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#İspanya#Demans#AVRUPADAN HABERLER
Ölen eşinin yanında günlerce uyudu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 10:52

İspanya’nın turistik adası Mayorka’da yaşanan üzücü bir olay, demans hastalığının yarattığı trajik sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi. Palma’daki Guardia Civil polis biriminin sözcüsü, demans hastası 86 yaşındaki bir Alman erkeğin, ölen eşinin yanında günlerce uyuduğunu ve durumu fark etmediğini açıkladı.

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Olay, Mayorka’nın doğusundaki Sa Coma bölgesinde bir apartman kompleksinde yaşandı. Kışı burada geçiren çiftten 82 yaşındaki kadının ölümü, eşi tarafından günler sonra fark edildi. Demans hastası olan 86 yaşındaki koca, polise verdiği ifadesinde eşinin sürekli uyuduğunu düşündüğünü söyledi. Kadının diyabet gibi sağlık sorunları bulunduğu belirtildi. Polisin açıklamasına göre, kadın bir gün yatağından düştü ve kocasının çağrılarına yanıt vermedi. Bunun üzerine 86 yaşındaki adam, acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen doktorlar, battaniyeye sarılı halde yerde yatan kadının cesedini buldu ve ölümünün üzerinden birkaç gün geçtiğini tespit etti.
Yetkililer, demans hastası adamın gece uyurken eşini yanlışlıkla yataktan itmiş olabileceğini düşünüyor. Polis, olayla ilgili herhangi bir şüphe bulunmadığını, yaşlı kadının doğal nedenlerle öldüğünü ve dosyayı kapattıklarını açıkladı.

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#İspanya#Demans#AVRUPADAN HABERLER

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