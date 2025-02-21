Ölen eşinin yanında günlerce uyudu!

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Olay, Mayorka’nın doğusundaki Sa Coma bölgesinde bir apartman kompleksinde yaşandı. Kışı burada geçiren çiftten 82 yaşındaki kadının ölümü, eşi tarafından günler sonra fark edildi. Demans hastası olan 86 yaşındaki koca, polise verdiği ifadesinde eşinin sürekli uyuduğunu düşündüğünü söyledi. Kadının diyabet gibi sağlık sorunları bulunduğu belirtildi. Polisin açıklamasına göre, kadın bir gün yatağından düştü ve kocasının çağrılarına yanıt vermedi. Bunun üzerine 86 yaşındaki adam, acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen doktorlar, battaniyeye sarılı halde yerde yatan kadının cesedini buldu ve ölümünün üzerinden birkaç gün geçtiğini tespit etti.

Yetkililer, demans hastası adamın gece uyurken eşini yanlışlıkla yataktan itmiş olabileceğini düşünüyor. Polis, olayla ilgili herhangi bir şüphe bulunmadığını, yaşlı kadının doğal nedenlerle öldüğünü ve dosyayı kapattıklarını açıkladı.