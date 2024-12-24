×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Öleceğini düşünerek vasiyet bırakmış

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#TERÖR#Magdeburg
Öleceğini düşünerek vasiyet bırakmış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 12:47

Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen’in vasiyeti, saldırıda kullandığı araçta bulundu.

Haberin Devamı

ALMAN haber dergisi Spiegel’in edindiği bilgiye göre, müfettişler, Abdulmohsen’in vasiyetini, 11 Aralık’ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı BMW marka aracın içinde buldu. Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen’in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı yer aldı. Abdulmohsen, 12 Aralık’ta da Magdeburg’daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş insanı Elon Musk ve ABD’li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.
Almanya’da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık’ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık’ta tutuklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#TERÖR#Magdeburg

BAKMADAN GEÇME!