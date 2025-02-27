Öldürülen boksörün kardeşi aranıyor

Haberin Devamı

Dünkü duruşma sonrası mahkeme önünde silahlı saldırı olmuştu. Polis, saldırının bir intikam eylemi olup olmadığını araştırıyor. Soruşturma kapsamında öldürülen Besar Nimani’nin kardeşi Berat Nimani’yi arama çalışmaları sürüyor. Görgü tanıkları, Nimani’yi olay yerinden kaçan siyah bir araçta kız kardeşiyle birlikte gördüklerini iddia etti. Duruşmaya katılan bazı kişiler, önce kız kardeşinin, ardından da Berat Nimani’nin mahkemeyi erken terk ettiğini, hemen sonrasında silah seslerinin duyulduğunu söyledi.





HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ VAR

Nimani’nin saldırıyla bağlantılı olabileceği belirtilirken, hakkında dört kez adam öldürmeye teşebbüs ve ağır yaralama suçlamasıyla tutuklama emri çıkarıldı. Berat Nimani, dava sürecinin ilk günlerinde Bild gazetesine verdiği röportajda, “Besar’ın katillerinden biri hâlâ serbest. Onun ölümünden beri sürekli korku içinde yaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

BİR TEK ONUN DAİRESİ KARANLIK

Mahkeme çıkışında bir araçtan açılan ateş sonucu dört kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında sanık Hüseyin A.’nın 63 yaşındaki babası ve 25 yaşındaki kardeşi de bulunuyor. Diğer iki yaralı ise 25 ve 23 yaşlarında iki erkek. 23 yaşındaki yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi. Olay yerinde iki şüpheli gözaltına alındı, ancak daha sonra serbest bırakıldılar. Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin aslında saldırının mağdurları arasında olduğunu tespit etti. Polis, olayın ardından geniş çaplı bir operasyon başlattı, ancak Berat Nimani şu ana kadar bulunamadı. Nimani’nin Bielefeld-Schildesche’deki kayıtlı adresinde yapılan incelemede, apartmandaki tüm dairelerin ışıklarının yanmasına rağmen, onun dairesinin karanlık olduğu dikkat çekti.