Olaylı bir şekilde takımından ayrılan kadın futbolcu, geri dönüyor!

Instagram'dan yaptığı paylaşımda futbola geri döneceğinin sinyallerini veren Wright, "Yeniden antrenmanlara başlıyorum. Gerginim ama kramponlarımı tekrar giyeceğim için heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı. Aralık ayından beri futbol oynamayan Wright'ın hangi kulüpte forma giyeceği henüz belirsizliğini koruyor.