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GeriAvrupa Olaylı bir şekilde takımından ayrılan kadın futbolcu, geri dönüyor!
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Avrupa
Haber Giriş: 01.04.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

Olaylı bir şekilde takımından ayrılan kadın futbolcu, geri dönüyor!

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Olaylı bir şekilde takımından ayrılan kadın futbolcu, geri dönüyor!

İngiltere'deki kadın futbol takımı olan Charlton'da uyuşturucu ve alkol kullandığı için sözleşmesi feshedilen Madelene Wright, futbola geri dönüyor.22 yaşındaki futbolcu, katıldığı bir partide uyuşturucu kullanıp, içki içerken, araç sürdüğü görüntülerinin ortaya çıkması sonucunda Charlton Athletic takımından kovulmuştu. Dubai'ye yerleşen ve 33 sterlin karşılığında cinsel içerikli fotoğraf ile videolarını satmaya başlayan Wright, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Instagram'dan yaptığı paylaşımda futbola geri döneceğinin sinyallerini veren Wright, "Yeniden antrenmanlara başlıyorum. Gerginim ama kramponlarımı tekrar giyeceğim için heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Olaylı bir şekilde takımından ayrılan kadın futbolcu, geri dönüyor
Aralık ayından beri futbol oynamayan Wright'ın hangi kulüpte forma giyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

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