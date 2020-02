‘Olayların artması Türk toplumunu endişelendiriyor’

HANAU şehrinde yaşanan ırkçı saldırının ardından Düsseldorf Başkonsolosluk resmi konutunda gazetecilerle bir araya gelen Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, ırkçı saldırılardan sadece Türk toplumunun değil, Alman vatandaşlarının da rahatsız olduklarını, temasları sırasında yetkililerin bunu gündeme getirdiklerini söyledi. Günlük ve yerel gazeteleri temsil eden çok sayıda gazeteci, başta olmak ırkçı saldırılar olmak üzere eğitim, Türkçe dersleri ve yaşanan sorunların ele alındığı toplantıda önerilerini sunma fırsatı buldu.





‘KENDİN YAZ KENDİN OKU OLMUYOR’

Karaarslan konuşmasında, “5 aylık görev süremde verdiğiniz desteği hissediyorum ve çok mutluyum. Bugün siz gazeteciler ve çalışma arkadaşlarımla birlikte olalım istedik. İyi bir iletişim ve iyi bir ekiple ilerleyebileceğimize inanıyorum. Gördüğüm kadarıyla zaten çok güzel bir çalışma içindesiniz. Bu akşam buradayız, bundan istifade ederek nasıl daha iyi çalışabiliriz, sizin bize söylemek istedikleriniz, önerileriniz varsa onları da dinlemek istiyoruz. Sadece, kendin yaz, kendin oku olmuyor. Alman bakanlıkları, makamları gazeteleri ve haberlerinizi düzenli olarak takip ediyor. Sizlerin Türk toplumu ve sorunlarıyla ilgili yaptığınız haberler önemli. Bizim Alman basınına ulaşmak ve doğru bir şekilde orada yer almak konusunda sıkıntımız var. Sorunlarınızı elimden geldiğince, Türkiye’den gelen bakanlarımıza da aktarmaya çalışıyorum. Ara, ara eyalet bölgesindeki dört başkonsoloslukla birlikte ekip çalışması da yapabiliriz. Gazeteyi tutarak okumak konusu çok önemli. Gazetelerinizi konsolosluğa getirdiğinizde uğramanızı isterim” dedi.





‘IRKÇILIK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR’

Başkonsolos Ayşegül Gökçen Karaarslan Hanau’daki 9 göçmen kökenlinin öldürüldüğü ırkçı saldırıya da değinerek şunları söyledi: ”Yaşananlar çok üzücü. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı bu konuda basın açıklaması yaptı. Bu açıklamayı en geniş bir şekilde paylaştık. Her zaman söylediğimiz şey; yabancı düşmanlığı ırkçılık malesef her geçen gün artıyor ve bundan büyük bir rahatsızlık duyuyoruz Bunun engellenmesi içinde her şekilde bulunduğumuz ülke makamlarıyla işbirliğine, iletişim sürecine hazırız. Bu olayların artması, sıklaşması Türk toplumunu endişeye sevk ediyor. Sadece Türk toplumunda değil, Alman vatandaşları da bundan rahatsız. Temaslarımızda bu konular sıklıkla gündeme getiriliyor. Bunun son olmasını, tekrarlanmamasını diliyoruz. Sonuna kadar açık yüreklilikle bu konuları bütün tarafların konuşması gerektiğine de inanıyoruz. Hanau da yaşanan ırkçı saldırı sonrası vatandaşlarımız, STK yöneticileri soğukkanlı davranıyorlar. Provoke edici şekilde yaklaşmıyor olaylara. Yaşanan ağır bir durum. Onların da bir araya gelip tepkilerini ortaya koymaları gerçekten kaçınılmaz ve anlamlı. Alman makamlarının gösteri izinlerini çok süratli bir şekilde onay vermeleri, anlayışlı davranmalarından da ayrıca memnunum. Alman makamlarından da olayın vahametini anlatan açıklamalar gelmekte. Düsseldorf Belediye Başkanı, Eğitim Bakanlığı’nın taziye mektubu yollayacakları bilgisi geldi.”